Prima edizione del Premio giornalistico TgPoste: al primo posto una 29enne toscana

È Annalisa Berti,, la vincitrice delladel, il telegiornale quotidiano di Poste Italiane. Un, riservato agli under30, che ha come obiettivo quello di valorizzare il talento dei giovani giornalisti, capaci di sperimentare linguaggi nuovi per raccontare l’attualità, dando loro l’opportunità di vivere un’esperienza professionale all’interno di.La premiazione è avvenuta mercoledì alla Casina Poste, alla presenza dei direttori delle principali testate giornalistiche italiane – che hanno fatto parte della giuria del– e dei vertici di Poste Italiane. Laclassificata grazia al servizio realizzato per i social incentrato sul progetto Polis di Poste Italiane, si è aggiudicata – oltre alla possibilità di vivere un’esperienza di lavoro al(come gli altri due secondi classificati ex aequo) – anche una borsa di studio presso la Columbia University di New York.