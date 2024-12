Ilgiorno.it - Presa la banda dei furti in appartamento: almeno 70 colpi e 180mila euro di bottino

Sesto San Giovanni, 4 dicembre 2024 – Erano specializzati inin abitazione in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia e soprattutto sempre armati e pronti a usare le pistole in caso di necessità. LaSette cittadini albanesi tra i 34 ed i 24 anni nelle prime ore del mattino sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni con le accuse di associazione per delinquere finalizzata aiin abitazione, aggravata dalla detenzione di armi da sparo. L’ordinanza applicativa di misure cautelari è stata emessa dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica. IlGli arresti sono il frutto di un’articolata indagine del Radiomobile di Sesto San Giovanni, con l’utilizzo di metodologie tradizionali ed attività tecniche.