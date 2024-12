Quotidiano.net - Ponte 8 dicembre, 3 miliardi giro affari e bene anche stranieri

Dieci milioni tra turisti ed escursionisti sulle strade italiane nel fine settimana dell'Immacolata. Con 2,5 milioni di pernottamenti, di cui 1,5 milioni grazie ai turisti, dei quali prosegue la tendenza positiva. E und'complessivo di seidi euro. A stimarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima. Ad attirare i vacanzieri un mix di attrazioni. Il traino principale sarà costituito da città e borghi d'arte già ammantate dall'aria natalizia. Numerose sono, inoltre, le mostre allestite nei musei non solo delle grandi città madi tanti piccoli centri. A proposito di Natale, i tradizionali mercatini in Alto Adige (ma non solo) e le produzioni presepiali, a Napoli in particolare, faranno da calamita insieme alle esposizioni straordinarie all'aperto e al chiuso di specialità artigianali e agroalimentari del periodo, magari pronte per trasformarsi in strenne tra poche settimane.