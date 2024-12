Torinotoday.it - Più di 170 milioni di euro e altri tre anni di cantieri per la "metropolitana dell'acqua": ecco cos'è e come funziona

Si chiama “idropolitana” o “e acque” ed è il nuovo collettore fognario a servizio di Torino eventi Comunia provincia. Da oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, per costruirlo è in azione una speciale talpa meccanica, calata in un pozzo costruito in strada’Arrivore.