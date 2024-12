Messinatoday.it - Pilotaggio Vhf nello Stretto, si riapre le possibilità per Caronte&Tourist

Leggi su Messinatoday.it

“Prendiamo atto che un ulteriore giudice potrà scrivere qualcosa di sperabilmente definitivo su una controversia che ci vede impegnati da anni, chiarendo una volta per tutte la vera natura di certe motivazioni, per noi in realtà incongrue. Abbiamo sempre contestato che alle soglie del 2025 in.