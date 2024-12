Perugiatoday.it - Picchia la moglie, ma cade l'accusa di maltrattamenti e lesioni: condannato solo per percosse

Leggi su Perugiatoday.it

Hato la, ma gli episodi contestati non si configurano come, bensì come. E per questo reato l’imputato, un albanese di 40 anni difeso dall’avvocato Saschia Soli, è stato, con rito abbreviato a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa.