Lanotiziagiornale.it - Piantedosi difende il flop Albania: “Con i Cpi abbattiamo le spese”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lo aveva detto martedì sera all’Assemblea generale di Alis 2024: “Sui centri per migranti innoi non facciamo marcia indietro, perché siamo convinti che questa sia una formula e una soluzione destinata ad affermarsi per il futuro dell’Europa”. E ieri il ministro dell’Interno Matteolo ha ribadito, con forza, anche alla Camera, rispondendo durante il question time a un’interrogazione sull’ipotesi di trasferire cittadini di nazionalità albanese attualmente detenuti in istituti penitenziari italiani presso uno dei centri per migranti ini due centri albanesiPerché per il governo Meloni, i due centri di Shengijn (dove arrivano le navi con i migranti e ripartono con gli stessi migranti a bordo alla volta dell’Italia, come è accaduto fino a oggi) e Gjader sono sia un ottimo investimento in termini economici, sia un modello da replicare.