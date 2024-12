Oasport.it - Perché Sinner non si vedrà in tv stasera ai Supertennis Awards: orario esatto e programma

Tutto pronto al Superstudio Maxi di Milano per la cerimonia di consegna dei2024, i premi annuali della Federazione italiana. L’evento si svolgerà oggi, mercoledì 4 dicembre dalle ore 18.30, con la partecipazione in loco dei grandi protagonisti di una stagione a dir poco memorabile per il tennis azzurro a tutto tondo.Atteso anche il numero uno al mondo Jannik, che dovrebbe prendere parte al Galà FITP per poi presenziare questo weekend ad Abu Dhabi in occasione dell’ultimo Gran Premio del Mondiale di Formula Uno (per via della sua partnership con il Circus). Dal 9 dicembre il giocatore altoatesino si stabilizzerà a Dubai per affrontare circa due settimane di allenamento in ottica 2025.Il campione in carica di Australian Open e US Open si appresta a ritirare il premio di miglior giocatore del 2024, ma è sicuramente in lizza anche per quello di “impresa dell’anno”.