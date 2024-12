Fanpage.it - Perché Giorgia Meloni si è tenuta la delega per il Sud e non l’ha data al nuovo ministro Foti

Leggi su Fanpage.it

Tommasoha sostituito Raffaele Fitto comeper gli Affari europei, il Pnrr e la Coesione. Ma non comeper il Sud. Laè rimasta in mano alla presidente del Consiglio, che ha preferito tenersela. Tra i motivi ci sarebbe la provenienza di, piacentino, ma anche l'intenzione di puntare di più sul Meridione in vista delle prossime elezioni regionali.