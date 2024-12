Unlimitednews.it - Per Natale consumi in ripresa, spesa media 207 euro

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’inflazione sotto controllo, il buon andamento dell’occupazione e tredicesime in crescita ididovrebbero mostrare una maggiore vivacità rispetto all’anno scorso. Questa prospettiva, confermata anche dal buon andamento del Black Friday, fa sperare in una crescita più robusta nel 2025”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commenta l’analisi dell’Ufficio Studi della Confederazione su tredicesime edipresentata oggi. Secondo l’analisi, infatti, ci sarà un buon mese di dicembre per gli acquisti e i, con traino per tutto l’ultimo trimestre del 2024 (+6,6% dal conto delle 13esime), imedi da tredicesima per famiglia di 1.906rispetto ai 1.788 del 2023. Cresce il volume delle tredicesime per aumento occupati (+420mila sul 2023 e +848mila sul 2019 nei primi 10 mesi), nuovi pensionati entrano con migliori storie contributive, mantenimento decontribuzione anche nel 2024 (vale 1,3 miliardi dicorrenti sulle 13me come effetto netto), circa 400 milioni didi bonus straordinario, fine dell’inflazione.