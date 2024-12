Padovaoggi.it - Pausa pranzo tra preghiere e musica alla chiesa di San Gaetano

Leggi su Padovaoggi.it

Torna anche in questo tempo di Avventodi San(via Altinate 73) a Padova la proposta del Centro universitario:e parole per lo Spirito verso il Natale. L’iniziativa vuol essere un nutrimento dello spirito per studenti e lavoratori durante il tempo in.