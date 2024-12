Ilrestodelcarlino.it - Parma, tentato omicidio in un bar: arrestato 32enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 dicembre 2024 –in un bar a: questa è l’accusa nei confronti di un uomo di 32 anni, di cittadinanza marocchina,dalla Squadra mobile. I fatti hanno avuto luogo lo scorso 18 ottobre: il presunto responsabile avrebbe colpito con sei coltellate un 38enne albanese in un locale sito lungo via Emilia Est. Nonostante le ferite al collo e al volto, la vittima è riuscita a fuggire e chiedere aiuto. In seguito all’aggressione, il bar è stato chiuso per sette giorni mediante provvedimento del questore, in quanto né il proprietario, né i dipendenti, hanno allertato le forze dell’ordine su quanto accaduto. La lite tra i due sarebbe scoppiata per futili motivi. Ilè statoa Caprara, frazione di Campegine (Reggio Emilia): è ora in carcere. Durante l’arresto, il coinquilino dell’accoltellatore è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish: è stato dunquea sua volta per detenzione ai fini di spaccio.