Pallanuoto, la pratese Sara Cordovani convocata in Nazionale

Prato, 4 dicembre 2024 - Dopo il sesto posto ai Giochi di Parigi dello scorso agosto, il Setterosa ricomincia il cammino verso il nuovo quadriennio olimpico. Le azzurre del commissario tecnico Carlo Silipo si raduneranno al centro federale di Ostia dall'8 al 13 dicembre prossimi e del nuovo corso farà parte anche. Silipo è infatti intenzionato ad aprire un nuovo percorso e pur specificando come le porte dellasiano aperte per tutte, per questo primo collegiale ha preferito non chiamare le “veterane” per poter meglio valutare eventuali nuovi innesti. La, classe 2001, era già statain passato e da riserva aveva disputato anche gli scorsi Europei, pur non riuscendo poi a rientrare nel lotto delle convocate (diversamente dalle altre due pratesi in azzurro, Chiara Tabani e Giuditta Galardi) per i Mondiali e per le Olimpiadi.