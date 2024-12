Panorama.it - Omicidio nel cuore di Manhattan

, neldi New York. Brian Thompson, 50 anni, CEO del gigante assicurativo sanitario UnitedHealthcare, è stato ucciso con un colpo al petto mentre si dirigeva a piedi verso l'hotel Hilton per partecipare a una conferenza aziendale.Il killer, descritto come un uomo che indossava una giacca color crema, una mascherina nera e uno zaino grigio, lo attendeva nei pressi del luogo. Dopo aver sparato, è fuggito armato in direzione est lungo la Sixth Avenue. La polizia è sulle sue tracce, ma il movente dell'attacco rimane un mistero, anche se si sospetta un agguato premeditato.Thompson è stato immediatamente trasportato al Mount Sinai West Hospital in condizioni critiche, ma non è sopravvissuto alle ferite riportate. Residente in Minnesota, Thompson aveva assunto il ruolo di CEO di UnitedHealthcare nell'aprile 2021, guidando una divisione chiave del colosso UnitedHealth Group, una delle più grandi aziende degli Stati Uniti con un fatturato di 372 miliardi di dollari nel 2023.