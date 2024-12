Zonawrestling.net - NXT: Wren Sinclair si qualifica per l’Iron Survivor di Deadline

Grazie all’involontario aiuto di Lola Vice,trionfa nel match dizione volto a decretare l’ultima partecipante perChallenge dicon in palio il titolo femminile di NXT.Qui sotto possiamo osservare gli ultimi istanti di match e il pin decisamente fortunoso e vincente di.WHAT. AN. ENDING. @WWE is headed to #WWE!!! #WWENXT pic.twitter.com/l0zvis2irE— WWE (@WWE) December 4, 2024