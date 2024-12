Zonawrestling.net - NXT: La No Quarter Catch Crew sfiderà i campioni di coppia a Deadline

Myles Borne trionfa nella battle royal di NXT e lancia se stesso e Tavion Heights per il match titolato di.Il duo, parte dei No, sarà sabato 7 dicembre nello show citato per sfidare Axiom e Nathan Frazer in una contesa valevole per gli NXT Tag Team Titles.