Ilgiorno.it - Notte brava in centro a Lecco, moto e scooter ribaltati e spazzatura sparsa ovunque: ''Qui ci vuole l'esercito''

Leggi su Ilgiorno.it

, 4 dicembre 2024 –gettati a terra come birilli, cestini delladivelti, immondizia disseminata per le vie del. Vandali in azione nella. Alcuni giovani, forse ubriachi, si sono lasciati alle spalle una scia di distruzione, sporcizia e disordine. Hanno rovesciatoparcheggiate sul cavalletto, ribaltato i cestini dell'immondizia e sparso rifiuti. Probabilmente sono stati immortalati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale installate in zona. I residenti non ne possono più di episodi di teppismo, malamovida, aggressioni, schiamazzi. Ai netturbini questa mattina non è rimasto altro che pulire tutto, e ai proprietari dellee degliscaraventati a terra rimetterli sulle due ruote e verificare eventuali danni.