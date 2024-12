Vanityfair.it - Nicole Kidman, l'omaggio fashion a Carrie Bradshaw (ma anche Heidi Klum)

L'attrice, sul red carpet dei Gotham Awards, ha sfoggiato un abito d'archivio firmato Dolce&Gabbana con fiori dipinti a mano. Impossibile non notare la somiglianza con quello, sempre firmato dal duo di stilisti, sfoggiato da(o forse?) nella celebre serie Sex and the City