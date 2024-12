Parmatoday.it - Neve nel week end dell'Immacolata? In montagna ma non solo: ecco dove

Leggi su Parmatoday.it

Nel fine settimanaladovrebbe arrivare, secondo le previsioni di 3BMeteo, anche nell'Appennino Parmense, sopra i mille metri. Non si escludono però anche nevicate a quote basse, in pianura. Nelle prossime ore è attesa la prima perturbazione con cieli molto nuvolosi su.