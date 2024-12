Nel Calendario Di Meo 2025 Napoli incontra Tbilisi, domani la presentazione alle Gallerie d'Italia

Leggi su Ildenaro.it

, nel segno dell’arte, della cultura e della solidarietà. Le immagini della capitale della Georgia sono protagoniste quest’anno per il prestigiosoDi Meo, presentato arie, promosso e realizzato da 23 anni dall’Associazione culturale “Di Meo ad arte”, con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri. Foto e testi dell’almanacco intendono riaffermare l’importanza del dialogo tra i popoli e tra le diverse culture.Ladel, tenutasi a Tblisi in Georgia il 19 ottobre scorso, è in programma a, 5 dicembrerie, a dieci anni da quella di Londra deldi Meo 2015 in cui furono pubblicate in abbinamento le foto die di alcune lettere inedite di Hamilton.