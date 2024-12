Ilgiorno.it - "Natale a scuola" per i bambini della primaria

Per andare incontro alle esigenze dei tanti genitori, che a causa di impegni lavorativi, e non potendo contare sull’aiuto di nonni, zii e parenti, si trovano in difficoltà con la gestione deidurante la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie, l’amministrazione comunale ha predisposto un centro invernale: “”. Il servizio è dedicato aiche frequentano lae dell’infanzia e sarà effettuato in un unico plesso scolastico, quello di via Matteotti, i cui spazi saranno adeguati all’età degli iscritti. Quindi, mentre le lezioni saranno sospese per, laresterà aperta per 7 giorni, il 23, 24, 27, 30, 31 di dicembre e il 2, 3 di gennaio dalle 8 alle 16.30. La partecipazione sarà giornaliera, con possibilità di scegliere i giorni e il tempo di frequenza.