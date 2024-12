Musica | in piazza del Plebiscito la prima volta di una finale in esterna di X Factor Ospiti Gigi D’Alessio e Robbie Williams

Leggi su Ildenaro.it

delè pronta per ospitare l’ultimo atto di X2024: domani sera ci sarà la finalissima con la proclamazione del vincitore di quest’anno. A partire dalle ore 21:00, in diretta su Sky, in streaming su Now, e in simulcast anche in chiaro su TV8 avrà inizio l’ultimo atto della gara tra i quattro artisti ancora in corsa, Lorenzo Salvetti, Mimì, I Patagarri, Les Votives. Sarà unaindimenticabile per diversi motivi. Innanzitutto, lo scenario stupendo in cui si svolgerà: infatti non era mai successo, nella storia internazionale del format, che lasi svolgesse “in”, e quest’anno il palco sarà nel cuore di Napoli per un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune. Indelè stato allestito l’enorme palco a forma – ovviamente – di X che accoglierà i protagonisti dell’ultima serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle.