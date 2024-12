Ilrestodelcarlino.it - Musica e solidarietà a teatro con il maestro Lorenzo Di Bella

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

IlAnnibal Caro ha ospitato il concerto di chiusura del Civitanova Classica Piano Festival "Mendelssohn Night", con la direzione artistica dalDi. Sul palco si sono alternati artisti di fama internazionale con la direzione delEduard Topchyan, l’Orchestra Filarmonica marchigiana e, al pianoforte E-Hyun Huettermann che, con le loro performance, hanno entusiasmato il pubblico. Sono stati eseguiti i brani Die Hebriden, Fingalshöhle (Le Ebridi, La grotta di Fingal), Ouverture Op. 26, Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in sol min., Op. 25. IlDidi Civitanova, dopo aver dato la parola per i saluti ai rappresentanti delle istituzioni che sostengono il Festival, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e la rappresentante dei Teatri di Civitanova Agnese Biritognolo, nonché la presidente dell’Unitre di Civitanova Marisa Castagna, ha invitato Dania Battistelli, presidente del Lions Club Civitanova Marche Cluana, a spiegare l’importanza della causa: raccogliere fondi a favore dell’Anffas di Civitanova.