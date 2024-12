Quotidiano.net - Mossa, 'aiutare imprese per una migliore struttura del capitale'

Per rendere lepiù competitive, il private banking deve "accompagnare l'imprenditore a diventare un po' più sofisticato anche nelladeldell'impresa". Così l'amministratore delegato di Banca Generali Gian Maria, a margine dell'iniziativa 'Ricette di innovazione' a Milano. "I nostri imprenditori - ha aggiunto - sono fantastici per fare business, ma devono essere accompagnati per capire come essere più efficienti in un mercato sempre più competitivo". Quindi peril private banking deve accompagnare gli imprenditori verso "l'accesso ai capitali in primis". Per"l'interlocutore di riferimento è il private banker, che è la cerniera di congiunzione tra gli investitori e gli imprenditori capaci di creare valore nel lungo periodo". Secondo, per dare un sostegno all'economia reale "da una parte bisogna avvicinare domanda e offerta, e dall'altra bisogna avere degli strumenti opportuni per incentivare sia gli investitori istituzionali, ma anche e soprattutto il risparmio privato a investire in una logica di più di lungo periodo".