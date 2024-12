Morta la madre di Eminem, ispiratrice del suo rap

Leggi su Corrieretoscano.it

È venuta a mancare a 69 anni Debbie Nelson, ladel noto rapper statunitense. La morte della donna, che aveva cresciuto da sola il futuro artista, è stata confermata via mail alla stampa dall’agente di, Dennis Dennehy.Un rapporto travagliatoNon era più un segreto il rapporto difficile di Nelson col figlio Marshall Mathers III (vero nome di). Ciò venne fuori dopo che il rapper di Detroit divenne una star, denigrando suain diversi brani, come nel singolo del 2002 ‘Cleaning Out My Closet’. Quicanta: “Assisti tuache prende pillole in cucina. Per tutta la vita mi hanno fatto credere di essere malato quando non lo ero”.I riferimenti sembrano però addolcirsi negli anni, come in ‘Lose Yourself’, il successo che compare nel film premio Oscar ‘8 Mile’ (2002), che si ispira alla vera storia del rapper.