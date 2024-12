Calcionews24.com - Mondiale per club: DAZN si muove per i diritti tv? Le ultime

Leggi su Calcionews24.com

per, si sblocca la trattativa per iTV?siper trovare un’accordo con la FIFA, leCalcio & Finanza ha svelato che la FIFA esarebbero molto vicine a raggiungere un’intesa definitiva per quanto riguarda la cessione deitelevisivi delper(a cui parteciperanno tra le altre anche Juve e Inter) alla piattaforma .