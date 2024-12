Calcionews24.com - Milan, Maldini invitato alla festa per i 125 anni del club?

Leggi su Calcionews24.com

, ci sarà anche Paolodei 125delrossonero? Rapporti tesi dopo il licenziamento, ma. Come riportato da Longo ilavrebbePaoloper ladedicata ai 125della storia del. Questo grande evento si festeggerà in occasione del match di campionatoGenoa, in programma il 15 dicembre. Ora .