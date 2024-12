Liberoquotidiano.it - Migranti: Borghi (Iv), 'governo strozza dibattito su dl Flussi e ignora il Senato'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Non possiamo non stigmatizzare la singolarità dell'intervento del rappresentante del, la sottosegretaria all'interno Ferro, che ha ripetuto le stesse parole già dette alla Camera, rispondendo pure all'onorevole Iezzi che, come è noto, sta nell'altro ramo del Parlamento, come se la discussione di ieri innon fosse mai avvenuta. Avrebbe potuto fare almeno lo sforzo di segnarsi qualche nome dire che ieri ha preso la parola". Lo dice ilre Enrico, capogruppo aldi Italia Viva, prendendo la parola sull'ordine dei lavori dopo la replica delal decreto."Con il suo prolisso e pedissequo intervento a ciclostile, la sottosegretaria Ferro ha parlato come se fosse la relatrice del provvedimento. Il, quindi, impedisce all'aula di esprimersi,ilcon la fiducia, viene qui con il compitino preconfezionato per mandare pizzini ad altri pezzi della maggioranza, e finisce con un fervorino.