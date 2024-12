Meloni-Orban | sostegno pace giusta Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.52 Incontro a Palazzo Chigi tra la premiere il primo ministro ungherese."a unae duratura in Ucraina, basata sui principi della Carta Onu e del diritto internazionale", recita una nota congiunta.condividono l'importanza "di esplorare nuove modalità per contrastare la migrazione irregolare,sulla base dell'accordo tra Italia e Albania" Ritengono "urgente un quadro giuridico aggiornato per facilitare i rimpatri dall'Ue, consolidando il concetto di Paesi sicuri".