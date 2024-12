Biccy.it - Matilde Caru, chi è la presunta nuova fidanzata di Fedez

Leggi su Biccy.it

ha unae le prime immagini della ragazza sono state pubblicate dal settimanale Chi. Lei sarebbe.“Da qualche settimana il rapper frequenta una ragazza misteriosa” – si legge sul settimanale – “Pochi giorni fa ha postato la foto di una cena da Cracco dove si vedeva chiaramente una mano femminile, ma nulla di più. In queste foto esce da Casa Cipriani e, dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona e aver saputo che c’era un fotografo, va via dal locale con la ragazza che nasconde il viso dietro una sciarpa”.I due sarebbero poi montati sulla Ferrari di lui e si sarebbero diretti a casa.“Chi è questa ragazza?” – continua il settimanale – “Nessuna di quelle indicate nei giorni scorsi.cambia spesso compagnie femminili e quello che è vero oggi, domani è già passato.