Mastantuono gioiello seguito dall’Inter! Baccin missione in Argentina – CdS

Leggi su Inter-news.it

Dario, vice direttore sportivo dell’Inter, è inin Sudamerica per scovare nuovi talenti che possano arricchire il futuro del club nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra questi c’è sicuramente il nome del giovanissimodel River Plate, Francoclasse 2007.SCUOLA– Una tradizione consolidata quella dell’Inter, che da decenni pesca nel ricco bacino del calcio argentino. Una strategia che ha portato in dote campioni come Javier Zanetti e, più recentemente, Lautaro Martinez, oggi capitano e simbolo della squadra. In questa nuova incursione nel mercato sudamericano, l’attenzione di Dariosembra focalizzata sul campionato argentino, e in particolare su un giovane talento che sta catturando l’interesse dei maggiori club europei: Franco, trequartista di appena 17 anni del River Plate.