Marianna Lo Preiato e l’orgoglio curvy

Loè un’imprenditrice nel settore “moda per donne morbide”, dice, e da sempre combatte in prima linea la discriminazione fisica, promuovendo la pluralità della bellezza. Arriva a Bologna a 18 anni, scappa da una realtà in cui i suoi sogni non riescono a trovare terreno fertile. La prima ad accoglierla è Simona D’Aulerio, oggi sua socia, con cui ha fondato l’associazionePride. Il primo giugno del 2013 compiono una piccola rivoluzione. Radunano cento donne in piazza Maggiore e tutte insieme, con il proprio corpo, compongono la scritta ’’.