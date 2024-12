Maria Antonietta Mura presidente del Cfmt Centro di formazione management del terziario

Leggi su Ildenaro.it

Mura è stata nominata presidente del Cfmt (Centro didel) creato da Confcommercio e Manageritalia 30 anni fa con sedi a Milano e Roma.Nata e cresciuta a Ghilarza, in provincia di Oristano, dopo aver conseguito la laurea in psicologia clinica a Roma, dove tutt’ora risiede, ha completato due master in “business administration” e “formatori”.Avendo maturato una significativa esperienza nel settore delle risorse umane e nella direzione del personale, ha affrontato sfide in aziende votate a espandere la propria attività dal semplice livello locale a nazionale ed internazionale. Grazie alla suain psicologia, pone – inoltre – al servizio di Cfmt utili strumenti di analisi per comprendere le dinamiche di gruppo e il contesto lavorativo.