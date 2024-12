Marco D’Amore protagonista di ‘Criature’ | I veri miti di oggi? Chi motiva i giovani a sognare

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –torna al cinema dadopo ‘Caracas’. E lo fa condi Cécile Allegra, dal 5 dicembre nelle sale con Medusa. L’attore interpreta Mimmo Sannino, un personaggio ispirato a Giovanni Savino, educatore e fondatore del Tappeto di Iqbal, cooperativa sociale nel quartiere di Barra (Napoli) che si occupa della difesa dei diritti dei minori attraverso la pedagogia circense. “Mimmo va oltre i pregiudizi e vede la bellezza ovunque, anche in una libreria malmessa, in un parco sgarrupato e in quei bambini che a loro modo cercano di emanciparsi nonostante le difficoltà”, dice all’Adnkronos, convinto che “e idisono le persone come Mimmo”. Le lavorazioni del film “mi hanno portato nelle periferie più estreme della mia città – ricorda – ho incontrato moltissime persone che, a vari livelli e con professioni distinte, così come Giovanni Savino, dedicano la propria esperienza e il tempo alla comunità cercando, oltre le fatiche della vita e le ore lavorative, di restituire al prossimo una visione diversa della vita e una speranza”.