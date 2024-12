Calcionews24.com - Manchester United, Mazraoui si oppone: niente kit da allenamento pro LGBTQ+

Leggi su Calcionews24.com

Ilnon scende in campo con il kit a favore della comunità: il motivo è legato al rifiuto diPolemica in Inghilterra attorno al: come riportato dai tabloid inglesi infatti i Red Devils sarebbero dovuti scendere in campo prima della vittoria contro l’Everton con un kit daspeciale .