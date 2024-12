Romatoday.it - Mamma con cinque figli in strada e al freddo. La polizia locale offre loro pasti caldi e alloggio

Leggi su Romatoday.it

Unacon, tutti minori: un maschio e quattro femmine. Sono giunti nella Capitale dall'Albania, non sapevano dove alloggiare e non avevano mezzi di sostentamento. Sono stati trovati in piazza, al, all'altezza di piazza della Rovere. A correre inaiuti gli agenti della.