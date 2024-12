Anteprima24.it - Maltempo: vento forte e mare agitato, scatta l’allerta in Campania

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti evalido dalle 6 di domani mattina, giovedì 5 dicembre per le 24 ore successive, ossia fino alle 6 di dopodomani, venerdì 6 dicembre. Il quadro meteo evidenzia, sull’intero territorio regionale, venti forti settentrionali, con locali rinforzi e locali raffiche. Il, lungo le coste esposte, si presenterà, con possibiliggiate, si legge in una nota della Protezione civile che raccomanda alle autorità competenti di monitorare il verde pubblico, di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del moto ondoso e di attuare tutte le misure previste dalle rispettive pianificazioni comunali di protezione civile, in ordine alla fenomenologia prevista.