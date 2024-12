Abruzzo24ore.tv - Maltempo e neve in arrivo: come si evolve il meteo nei prossimi giorni

Roma - Previsioni: freddo in aumento e nuove perturbazioni con rovesci, temporali efino a bassa quota nel weekend. Il fine settimana si prospetta all’insegna del peggioramento, con un’intensificazione di piogge e nevicate a quote sempre più basse. L'inverno comincia a mostrare il suo volto più deciso con un’alternanza tra giornate di relativa stabilità e nuove ondate diche interesseranno diverse aree del Paese. Giovedì 5 dicembre: residue instabilità e miglioramenti sparsi Al Nord, il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato, salvo qualche residuo annuvolamento sulla Romagna. Nubi alte inin serata interesseranno le regioni occidentali. Le temperature rimarranno stabili o in leggero calo, con massime comprese tra 8 e 12 gradi. Al Centro, le regioni adriatiche saranno interessate da fenomeni residui che tenderanno ad esaurirsi entro la sera, lasciando spazio a schiarite; più stabile sui settori tirrenici.