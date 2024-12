Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, oculista Rama: "Sintomi aspecifici per cheratite da acanthamoeba"

'Sospettare l’infezione in chi porta lenti a contatto in maniera scorretta e terapia con farmaco già approvato da Ema' Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - "Sono pochi i campanelli d'allarme. All'inizio questa infezione" degli occhi "dà pochi segni. Secondo me, le persone che utilizza