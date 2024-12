Fanpage.it - Malattia misteriosa simile all’influenza fa strage in Congo: fino a 143 morti. Quali sono i sintomi

Inè in corso un'epidemia provocata unadi origine sconosciuta che ha già provocatoa 143nell'arco di due settimane. L'OMS è al corrente della situazione egià in corso indagini di laboratorio ed epidemiologiche per identificare il patogeno responsabile. Cosa sappiamo sullapatologia ei suoi