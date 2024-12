Madre e figlia sorprese senza biglietto | aggredita capotreno sull’Intercity

Leggi su Dayitalianews.com

daprive di. E’ quel che ha subito una32enne.La donna è stata spintonata e fatta cadere dalle due passeggeretitolo di viaggio, poco prima delle 10, sul treno Inatercity 633 in viaggio da Milano a Ventimiglia. L’aggressione è avvenuta quando si stava transitando dalla stazione di Finale Ligure, nel territorio di Savona.Laera impegnata a verificare i tagliand: quando ha chiesto alle due donne di vederli per vidimarli, le due passeggere le si sono lanciate contro.Immediato l’intervento di un’ambulanza della croce bianca di Borgio Verezzi: la vittima dell’aggressione è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in stato di shock. Sul posto anche gli agenti della polfer per le indagini del caso.