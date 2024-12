Sbircialanotizia.it - M5S, Grillo pronto a scontro con Conte sul simbolo: il piano e l’ostacolo

In attesa del voto online bocche cucite su strategia futura, 'under construction.' Beppefa il 'funerale' al Movimento 5 Stelle e scalda i motori in vista di un possibile nuovo progetto: "Ho un'idea per il futuro che proporrò dopo" il nuovo voto sul ruolo del garante che si terrà dal 5 all'8 dicembre, annuncia .