Secoloditalia.it - M5S al ridicolo, il partito del ‘vaffa’ frigna contro Parenzo e Vespa: “Noi maltrattati…”

I grillinino per la seconda volta in pochi giorni. “Il comportamento tenuto stamattina da Alessandro Gonzato durante la trasmissione ‘L’Aria che tira‘ su La7 è inaccettabile. La sua maleducazione e arroganza, culminate nell’interruzione continua e nell’impedimento sistematico alla nostra Alessandra Maiorino di argomentare e rispondere alle domande, rappresentano una grave mancanza di rispetto non solo verso di lei ma verso un’intera comunità politica a cui è stato precluso il diritto a un dibattito civile e costruttivo. È intollerabile che una rappresentante delle istituzioni sia costretta ad abbandonare lo studio per l’impossibilità di far valere il proprio punto di vista in un contesto che dovrebbe garantire pari dignità a tutte le voci”. Lo afferma una nota querimoniosa del Movimento 5 Stelle.