Lecceprima.it - Luci, mercatini e attrazioni: il centro storico vestito di magia per “InCanto di Natale”

Leggi su Lecceprima.it

RUFFANO – Iltorna a vestirsi di: se c’è un luogo, nel Salento, in cuiè casa, quel posto è Ruffano. Da anni ormai il paese e la frazione di Torrepaduli si connotano per la capacità di trasformarsi in un villaggio natalizio incantevole, suggestivo e sempre originale, a.