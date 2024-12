Lapresse.it - Luca Tommassini, furto in casa: “Me l’hanno devastata”

india Roma. Il coreografo di fama internazionale che ha lavorato anche con Madonna e Laura Pausini ha raccontato quanto accaduto in un lungo post su Instagram. “Questa volta, la seconda in pochi anni, meveramentela miache sto con tanta fatica e sacrifici ristrutturando da due anni”, dice. “Sono lontano per lavoro, in mezzo al Mediterraneo navigando verso la Spagna, quindi é ancora più difficile capire quanto siano riusciti a portare via. Di sicura hanno massacrato porte e pareti. Aperto la cassaforte. Sembrerebbero mancare tantissime cose di grande valore – ha scritto – pezzi d’arte e cose intime di grande valore affettivo”. “Si sono attaccati a tutto, dalle scarpe agli abiti, dai gioielli ai quadri. Sono addolorato e spaventato perché erano una banda di criminali armati – ha raccontato ancora Tommasini – e il mio assistente Nico ‘Fratacchiò’ è arrivato amentre erano dentro, ed è giustamente scioccato”.