Foggiatoday.it - Lotta, Grappling e Pankration: l'Artagon Foggia protagonista al PalaPellicone

Leggi su Foggiatoday.it

Ad Ostia-Roma presso ilsi è tenuto un weekend dedicato allae alle discipline United World Wrestling, per la prima volta insieme in un evento unico e condiviso: sabato 30 novembre sono andate in scena la Coppa Italia diStile Libero e i Campionati Italiani di