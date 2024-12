Ilgiorno.it - Lo spettacolo della bellezza dei Colla per celebrare Fondazione Cologni

Per festeggiare una data molto importante, quella dei loro 90 anni, Franco e Adele, milanesi illustri da sempre impegnati con passione per la tutela dell’alto artigianato italiano e delle eccellenze milanesi in particolare, offrono una piccola ma preziosa perla d’arte e di mestiere, unoCompagnia Marionettistica Carloe Figli. Appuntamento l’8 dicembre in Triennale (2 repliche ore 16 e ore 20 Ingresso libero e gratuito previa registrazione). Occasione unica per ammirare da vicino la storica Compagnia tra le più importanti al mondo nel teatro di figura. Per questa speciale occasione la Compagnia ha ideato e realizzato Lo. La vera storiaGran Saliera di Benvenuto Cellini: racconta, attraverso il microcosmo prezioso delle sue marionette, la stupenda storia di un maestro d’arte impareggiabile, Benvenuto Cellini.