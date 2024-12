Feedpress.me - Lo "sfogo" di Papa Francesco: "Basta con le omelie lunghe, al massimo 10 minuti"

« A volte ci sono predicazioni, 20, 30. Ma per favore , i predicatori devono predicare un’idea, un affetto e un invito ad agire. Oltre gli ottola predica svanisce, non si capisce. E questo lo dico ai predicatori» . Diventa quasi unol’intermezzo a braccio di, molto applaudito dai fedeli in Piazza San Pietro, durante l’udienza generale dedicata.