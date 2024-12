LIVE – Virtus Bologna-ALBA Berlino 61-71 Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 13^ giornata dell’di. Dopo quattro sconfitte consecutive, gli uomini di coach Banchi hanno a disposizione questo match casalingo contro una squadra sulla carta decisamente abbordabile per inseguire la terza vittoria nella competizione. Impegno, però, da non sottovalutare, visto che la squadra tedesca è stata già capace di battere a sorpresa l’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di mercoledì 4 dicembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F561-7131? – Altra tripla pesante di Thomas, 61-7131? – Inizia l’ultimo quarto!30? – Termina il terzo quarto!sotto 61-68 prima degli ultimi dieci minuti30? – Shengelia preciso ai liberi, ma arriva la tripla di Thomas che riportaa +9: 59-6829? – Arriva anche la prima tripla di Belinelli, che può essere un fattore in questo finale di partita: 57-6329? – Diouf preciso in lunetta, 54-6328? – Cordinier a segno, 51-6027? – Tripla pesante di Spagnolo, 49-6025? – Mc Cormack riportaa +10: 45-5524? – Zizic risponde a Mc Cormack: 45-5322? – Tripla di Polonara! 43-51, lainizia a crederci22? – Ancora Procida a tenerea +11: 40-51, 17 punti finora per l’azzurro21? – Squadre di nuovo in campo, via al terzo quarto!20? – Termina il primo tempo!sotto 38-48, serve una reazione dopo l’intervallo!20? – Tripla di Clyburn! Laprova a reagire ed è a -12, 36-4819? – Grande schiacciata di Schneider, che si prende anche il libero aggiuntivo: 29-4618? –in difficoltà,a +12 sul 29-41 e c’è anche qualche fischio da parte del pubblicosino16? –rimane a +8, troppo comodo il canestro di Procida14? – Timeout conin vantaggio 27-3512? – Tripla di Thomas, +10: 21-3111? -Tripla di Hackett, prova a scaldarsi il pubblico: 21-2810? – Termina il primo quarto!avanti 18-26 dopo i primi dieci minuti8? – Ancora Procida, ma Clyburn risponde: 13-196? – Tripla di Procida, scappa via: 9-175? – Pajola prova a scuotere la, 6-104? – Break dei tedeschi con Procida e Wetzell, 4-82? – Zizic a segno, 4-4 in avvio20.