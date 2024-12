LIVE – Topola-Civitanova 0-1 18-25 0-0 | andata ottavi Challenge Cup 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, gara dideglidi finale della CevCup 2024/dimaschile. Dopo aver eliminato il Karlovarsko, i cucinieri di Giampaolo Medei tornano in campo per affrontare una nuova trasferta: l’obiettivo è sempre vincere. L’avversaria ora è la squadra serba di coach Neven Majstorovic, che ai sedicesimi hanno battuto in rimonta al Golden Set gli estoni del Tartu ed ora vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 4 dicembre all’OS Kara?or?e di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Karadordee Cucine Lubedella terza competizione continentale per club di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.